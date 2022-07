Altro striscione contro ADL! C’entra l’affare Kim

Clima sempre più teso a Napoli, dove nella notte è apparso un altro striscione di protesta contro Aurelio De Laurentiis. Durante la notte, i “Vecchi Lions” hanno affisso uno striscione con il seguente messaggio: “3 pacchetti (di sigarette) 10 euro. Pezzente non parli più? Paga i debiti e sparisci”. Non manca il riferimento all’attuale mercato e il nome di Kim Min-Jae. Inoltre il gruppo della Curva A muove polemica anche con il debito che la società calcistica ha con il comune di Napoli per il fitto dello stadio Diego Armando Maradona.