SSC Napoli – Comunicato del club azzurro per rispondere alla notizia di un possibile cambio di proprietà

Nella serata di ieri e nella giornata odierna si è parlato molto della possibilità secondo la quale il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe vendere il club azzurro ad un altro fondo per poi andare via dall’Italia. Il club azzurro ha voluto fare un comunicato in cui ha smentito la notizia riportata da vari enti televisivi e da alcune testate giornalistiche. Nel comunicato si legge infatti che il presidente azzurro non vuole vendere il club, e soprattutto che non vuole vendere la società per trasferirsi in America. Di seguito il comunicato del club:

“Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso.

Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono“.