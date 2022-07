Leo Ostigard, ex difensore del Brighton, che nella scorsa stagione ha giocato al Genoa, è un nuovo giocatore del Napoli. La squadra inglese ha comunicato il trasferimento tramite i propri mezzi ufficiali: ”Leo Ostigard ha completato un trasferimento permanente alla squadra di Serie A Napoli per un mandato non divulgato, soggetto a liquidazione internazionale”. Arriva anche l’annuncio del Napoli sui Social:

