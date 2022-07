Ostigard sul Napoli: “L’unico club in cui volevo giocare: vivo un sogno. Non sostituisco Koulibaly”

Leo Ostigard, ex difensore del Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa di Cristiano Giuntoli: “Sto vivendo un sogno: ho sempre voluto giocare in Serie A. Il Napoli era l’unico club in cui volevo giocare e questo ha fatto, sicuramente, la differenza. Non ho ancora scelto il numero di maglia: uno dei miei idoli è Fabio Cannavaro“.

“I tifosi del Napoli sono stati molto importanti nella mia scelta: nella partita di addio di Insigne mi stupirono. Osimhen è l’attaccante più forte che ho incontrato in Serie A. Voglio vincere, quest’anno il Napoli ci è andato molto vicino: daremo il massimo in tutte le partite. Koulibaly è un grande difensore, ma io non sono il suo sostituto: io devo mostrare le mie qualità ed essere me stesso”.