RILEGGI LIVE – Giuntoli: “Dybala? Non era un’opportunità per entrambi. Kim? Valutiamo tanti profili”

Cristiano Giuntoli chiuderà il ritiro di Dimaro Folgarida con una conferenza stampa, nella quale sostituirà mister Luciano Spalletti. In basso ecco le parole del direttore sportivo del Napoli.

19:57: Si chiude la conferenza stampa, con appuntamento a Castel di Sangro.

19:55: Domanda ad Ostigard sul ricordo legato allo sci nordico: “Come Sinner ho iniziato a sciare anche io, per quattro anni ho sciato e poi sono passato al calcio”.

19:52: Giuntoli risponde ad una domanda su Koulibaly: “Abbiamo cercato di trattenerlo a Napoli, non ci siamo mossi dopo il Chelsea”.

19:48 : Compare Ostigard inaspettamente in sala stampa. Il calciatore capisce l’italiano, gli verranno fatte domande in inglese. La prima domanda è relativa al suo approdo a Napoli: “Sono davvero felice di essere qui, conosco la Serie A. Venire a Napoli è un sogno, giocare in un club di questo livello soprattutto. Ho giocato sia a destra che a sinistra in Nazionale, per me non c’è differenza. Sono pronto a giocare dove deciderà il mister. Osimhen è l’attaccante più forte che ho incontrato l’anno scorso. Sul paragone con Cannavaro e sul numero di maglia: “Fabio Cannavaro è stato un grandissimo difensore, un gigante. Non ho ancora deciso il mio numero di maglia“. Sono rimasto sorpreso dall’ultima partita al Maradona, soprattutto dalla prestazione di Insigne”.

19:47: Domanda su Politano: “Non è mai stato messo in discussione. Chiunque abbia voglia di avere nuove esperienze, verrà ascoltate. Siamo contenti che per ora il trend sia quello di rimanere, siamo contenti di tenerlo con noi”.

19:45: Domanda sulla campagna abbonamenti e sulle maglie: “A breve ci aggiorneremo sulle maglie, la campagna abbonamenti partirà a breve. Poi su Simeone, Petagna e Ounas: “Se ci fossero delle opportunità, ci metteremo a lavoro. Al momento non ne vedo, ma il mercato è lungo. Su Petagna e Ounas non abbiamo voglia di tenere calciatori che hanno avuto poco spazio o che non hanno avuto voglia di lottare, siamo aperti ad ogni tipo di richiesta per valutarle insieme”.

19:43: Sui movimenti di De Laurentiis ha poi risposto: “In questi giorni è stato davvero impegnato, per questo non è mai uscito dall’albergo in questi giorni. Poi la domanda sul momento delicato in casa Napoli per i tifosi: “I tifosi devono essere fiduciosi, la famiglia De Laurentiis ha credito per essere applaudito. Da rappresentante della società, quando si viene da annate difficili bisogna ripartire. Ci vuole tempo, sono qui da 8 anni e ho sempre cercato di dare il massimo. Vogliamo prendere giovani che possano esplodere”.

19:42: Giuntoli risponde sul rinnovo di Meret e su un ipotetico assalto su Osimhen: “Abbiamo un accordo con Meret, a breve firmerà. Su Osimhen non sono arrivate offerte, stesso discorso per Lozano. Siamo contenti di avere con noi il messicano, ha avuto un’annata difficile l’anno scorso”.

19:40: Giuntoli risponde alle domande su Fabiàn e Mertens: “Con Dries il nostro presidente ha un dialogo a parte, non è paragonabile agli altri calciatori. Su Fabiàn stiamo parlando con il suo entourage un paio di volte a settimane in maniera serena, lui vuole valutare le opportunità di mercato. Teniamo molto a lui, ma stiamo valutando il da farsi. La sua volontà sarà importante”.

19:35: Giuntoli risponde sulla competività della squadra: “Abbiamo una squadra forte, il mister sta allenando bene la squadra”. Poi la domanda sull’alternativa a Deulofeu: “Il mister userà il 4-3-3, il mercato è lungo e leggiamo le varie situazioni che possono essere un’opportunità. Poi la risposta sull’obiettivo stagionale: “Lo scudetto è un sogno e dobbiamo sempre cullarlo, dobbiamo ancora completare la squadra con un portiere da affiancare a Meret e un difensore al posto di Koulibaly. A centrocampo abbiamo sei centrocampisti di gran livello, se non uscirà un big non arriverà nessuno. Stiamo valutando Gaetano e Zerbin, poi prenderemo decisioni per il bene loro e del club”.

19:32: Il ds del Napoli ha risposto su Dybala: “Ci abbiamo parlato, poteva essere un’opportunità inizialmente. Abbiamo capito però che lui non era per noi e noi non eravamo per lui”. Arriva anche il commento su Koulibaly: “Abbiamo provato a convincerlo, non era incedibile. Lo volevamo a Napoli, gli abbiamo fatto una proposta. Volevamo trattenerlo in tutti i modi: abbiamo provato fino alla fine, ma lui aveva già deciso. Il Napoli andrà avanti e siamo fiduciosi per il futuro”.

19:30: Giuntoli si è appena seduto in sala stampa. La prima domanda su Kim: “Stiamo valutando lui e altri profili, non posso dire altro. Sono sempre fiducioso su tutti”.