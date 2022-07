CdS – Affare Dybala: oggi la scelta del giocatore, le cifre dell’accordo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che, in giornata, Paulo Dybala possa prendere la scelta definitiva per la prossima stagione.

Per il momento, la Roma è in vantaggio sul Napoli, con una proposta da 4,5 mln di euro più bonus per quattro anni. Inoltre, Pinto ha aggiunto una clausola rescissoria di dimensione segreta (non dalla cifra elevata), che permetta al giocatore di liberarsi dal contratto con il club giallorosso anche alla fine della prima annata.

Dal canto suo, la società azzurra ha contrattaccato con una proposta economica superiore. Si attendono sviluppi a riguardo.