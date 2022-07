Roma, è il ”Dybala day”! La società sta trattando per chiudere

A Roma in queste ultime ore si parla di ”Dybala day” per indicare un momento chiave della trattativa che porterà a Roma Paulo Dybala. La società giallorossa, dopo gli interessamenti degli scorsi giorni, è uscita allo scoperto per iniziare una vera e propria trattativa con la ”Joya”.

Oggi sembrerebbe essere la giornata decisiva per far si che Paulo Dybala vesta giallorosso. Nel pomeriggio, infatti, la Roma ha incontrato gli agenti dell’ex numero 10 bianconero per mostrare il progetto e presentare una prima offerta ufficiale per l’ingaggio all’entourage. I giallorossi non intendono e non vogliono arrivare ai 6 milioni netti chiesti da Dybala, ma starebbero provando a convincere il giocatore con una base fissa più bassa e qualche bonus. L’argentino sta già valutando la proposta e sembrerebbe essere vicino ad una scelta.

La Roma è uscita allo scoperto per Dybala perchè sa che il Napoli è una pista concreta. La Roma vuole bruciare il Napoli, ed oggi ha spiegato dettagliatamente l’offerta, il progetto tecnico e la centralità nell’ambiente all’argentino. Non è da escludere nelle prossime ore un rilancio del Napoli.

Quale sarà la prossima mossa del club azzurro?

Fonte: gianlucadimarzio.it