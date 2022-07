Repubblica – Il Napoli mette Fabiàn spalle al muro: o rinnovo o addio

Il Napoli ha messo spalle al muro Fabiàn.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, stamane, riflettendo sul bivio in cui si trova attualmente il centrocampista spagnolo: “Il caso che preoccupa di più il presidente è pero quello di Fabian, che finora ha rifiutato a sua volta le offerte di rinnovo ricevute dal Napoli. Il cartellino del centrocampista era stato pagato 30 milioni nell’ estate del 2018 e ora la sua quotazione (secondo Transfermarkt) è cresciuta a 55 milioni. Si tratta quindi di un patrimonio che sarebbe delittuoso dilapidare: dal punto di vista tecnico e ovviamente pure da quello economico. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di perdere a parametro zero Fabian ed è pronto per questo pure a un braccio di ferro, se sarà necessario. Per questo lo spagnolo è al bivio: o rinnova subito, o porta al Napoli un’ offerta congrua per andare via. Più dolorosa la terza strada, col centrocampista che potrebbe finire per tutta la stagione fuori rosa, come successe in una situazione analoga al bomber polacco Milik”.

Come finirà?