Gazzetta – Napoli e Chelsea sempre più in contatto: Broja e Kepa nel mirino

Il Napoli ha rinsaldato i contatti con il Chelsea.

Gli azzurri, come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, vogliono Kepa e Broja: “Il Napoli dopo aver venduto al Chelsea il proprio uomo-simbolo, Koulibaly, con la nuova proprietà americana ha aperto un dialogo per arrivare al centravanti anglo-albanese Armando Broja e al portiere spagnolo Kepa. Si tratterebbe di due colpi importantissimi ma non semplici. Il preferito di AD L Da almeno un anno, il presidente De Laurentiis segue la crescita del centravanti nato in Inghilterra, che ha scelto la maglia dell’ Albania: a consigliarglielo il ct Edy Reja che lo ha fatto esordire due anni fa. Il Napoli lo aveva identificato come alternativa a Osimhen nel caso per il nigeriano

fosse arrivata una proposta “indecente”.

Sarebbero due colpi importanti in casa Napoli.