Gazzetta – Di Lorenzo nuovo capitano: arriva il sì deciso di Spalletti

Giovanni Di Lorenzo sarà il nuovo capitano azzurro al 100%.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, anche il tecnico Spalletti ha acconsentito alla decisione con un sì deciso: “Incitato nel pomeriggio dai tifosi che chiedevano autografi, fra i più applauditi in piazza di sera alla presentazione della squadra: Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, si è guadagnato la stima dell’ intero ambiente. E anche se i tifosi rimpiangono Lorenzo Insigne e soprattutto quello che doveva essere il suo successore, Kalidou Koulibaly, questo non toglie nulla al terzino che incide più di tutti nel gioco di squadra, come dimostrano i dati statistici dell’ ultimo campionato, con l’ esterno difensivo che tocca più palloni di tutti nella metà campo avversaria”.