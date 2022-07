CorrSport – Ostigard in arrivo oggi a Dimaro: conoscerà subito i compagni

Ostigard arriverà oggi a Dimaro e conoscerà i nuovi compagni di squadra.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Leo Ostigard è arrivato in Italia. A Roma. E lentamenteha cominciato ad avvicinarsi al grande obiettivo inseguito e voluto a ognicosto: diventare un giocatore del Napoli per indossare la maglia che anni fa è stata del suo idolo, Fabio Cannavaro, e giocare in Champions. L’ ufficializzazione del terzo acquisto è dietro l’ angolo, proprio come Leo:

oggi, infatti, il difensore cresciuto tra i fiordi norvegesi è atteso a Dimaro. In ritiro. Per vivere gli ultimi giorni tra le Dolomiti insieme con la squadra e completare l’iter dei test fisici dopo aver già svolto una prima tranche di visite mediche a Villa Stuart”.