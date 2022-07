Sky – Quasi sfumato Kim, il Napoli va su Diallo. Lindelolf l’alternativa

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul casting difesa per il Napoli. Secondo l’emittente televisiva Kim è sempre più vicino al Rennes, in questi minuti sembra che il giocatore sta scegliendo il club francese che è ricchissimo. Nelle ultime ore c’è stato un blitz del Napoli a Parigi per convincere Diallo, che ha un ingaggio molto alto. Il Napoli vuole convincere il giocatore ad approdare in Italia e per farlo potrebbe ricevere sostegno proprio dallo stesso Koulibaly, che potrebbe giocare un ruolo importante in questa trattativa. Si sta andando avanti, bisogna prima trovare l’intesa col giocatore prima di trattare con il Psg. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi, il club di De Laurentiis punterebbe su profili più internazionali, come Lindelolf“.