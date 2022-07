CdS – Per la difesa duello tra Kim e Diallo! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting per la difesa per sostituire Koulibaly. Secondo il quotidiano il club, non può perdere tempo ed è partito a razzo alla ricerca dell’ uomo a cui sarà affidato il suo posto.

“Il primo nome è Kim Min-jae. Il gigante d’ Oriente che Giuntoli ha inquadrato mesi fa e che Spalletti ha definito «da Napoli e da Champions». Ma è cercato dal Rennes che lo vuole regalare a tutti i costi al suo antico maestro, Bruno Genesio. De Laurentiis non ha intenzione di lasciarlo andare così, ma serve anche un’ accelerata per trovare l’ accordo con il Fenerbahce che, nel frattempo, non l’ ha inserito nella lista Uefa in vista dei preliminari di Champions con la Dinamo Kiev. Il Rennes è disposto a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni inserita nel suo contratto e si sente forte, mentre il Napoli ha offerto 15 milioni. Proposta non accettata. La storia è molto complessa ma non ancora chiusa. Nel frattempo continua a prendere quota l’ alternativa numero uno di nome Abdou Diallo, difensore mancino fuori dai piani del Psg e compagno di Koulibaly nella Nazionale senegalese”.