UFFICIALE – Napoli-Anaune, gli undici titolari di Spalletti per la prima amichevole a Dimaro!

A poco meno di un’ora dall’inizio del match, la SSC Napoli ha diramato la formazione ufficiale che sfiderà l’Anaune Val di Non nella prima amichevole stagionale. Gli azzurri scenderanno per la prima volta in campo, in una partita ufficiale, nel ritiro di Dimaro. Il momento giusto, dunque, per i tanti tifosi presenti di ispezionare i nuovi acquisti e non solo. Di seguito gli undici titolari scelti da Luciano Spalletti:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia.