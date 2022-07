Sportmediaset: il Napoli ha recapitato un’offerta a Dybala

Quella che prima chiamavano una fantasia alla Ronaldo, oggi si sta concretizzando, complice soprattutto il passo indietro dell’Inter. Secondo Sportmediaset, il Napoli sarebbe in vantaggio per l’argentino. Il fantasista avrebbe ricevuto una prima offerta da 6mln, ma restano i problemi con i diritti d’immagine. La Roma è una pista secondaria perchè la Joya vuole giocare la Champions e il club capitolino vuole abbassare il tetto ingaggi. L’inter ad oggi è in stand-by e il Milan non è mai stato in corsa. Il Napoli ha spazio e tempo per affondare il colpo.