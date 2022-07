KKN – Spalletti: “Di Lorenzo sarà il nostro capitano! Vi svelo perché ho fatto questa scelta. Kim? E’ da Napoli”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha fatto sia il punto sulla partita di oggi contro l’Anaune, sia sul mercato.

Chi sarà il nuovo leader del Napoli?

“Dobbiamo dare un po’ di tempo per far sì che nasca un nuovo leader e un nuovo punto di riferimento. Oggi i giocatori hanno scelto Di Lorenzo”.

Sarà lui il nuovo Capitano?

“Si fa confusione su ciò; qualcuno dice che deve essere il più anziano, ma in realtà deve essere un giocatore simbolo della squadra, forte e stimato dal gruppo; deve essere un tipo equilibrato, che si comporti bene con arbitri e avversari. Questo cerco in un capitano e Di Lorenzo è perfetto”.

Come cambia il lavoro rispetto alla scorso anno?

“Se devo fare un paragone con la stagione scorsa sono avvantaggiato, perché la maggior parte della squadra si conosce. Ora i giocatori sanno cosa devono fare, mentre l’anno scorso dovevamo costruire tutto. Adesso la società sta completando la squadra, come ha fatto con Olivera e come farà in altri ruoli“.

Verrà Kim in difesa?

“La società sta lavorando per completare la rosa, dobbiamo cercare giocatori affidabili e che diano sicurezza. Kim è sicuramente un profilo da Napoli, ma ha giocato in campionati esteri; però, ha le carte in regola per giocare qui e giocare in Champions“.

Infine, sui tifosi:

“Il pubblico di Napoli si sente, i ragazzi sentono il sostegno dei tifosi; sentiamo il loro cuore battere. L’anno scorso abbiamo perso tante partite in casa e qualcuno ha detto che il tifo ci dava ansia e pressione, ma non è così. Loro sono amore al 100% e ci amano, non ci disturbano mai. Il pubblico non condizionerà mai in negativo la squadra”