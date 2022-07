Come riporta Tuttomercatoweb, il difesnore ex Napoli Kalidou Koulibaly è pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi in Inghilterra. Il senegalese sta per diventare un giocatore del Chelsea ed è stato avvistato in questo momento a Milano mentre lasciava l’hotel in cui si trovava, pronto per partire in direzione Londra. Il centrale difensivo arriverà nella serata in Inghilterra e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con i londinesi.