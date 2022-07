Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su SkySport:

“Napoli e Roma stanno pensando a Dybala: per quanto riguarda gli azzurri c’è un problema per i diritti d’immagine, che sono molti e alti per Dybala. Ad oggi rappresenta un grosso ostacolo, superabile, ma c’è. Per la Roma non ci sono offerte per Zaniolo, senza la sua cessione non può comprarlo”.