Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, ha parlato del futuro di Koulibaly:

“Koulibaly al Chelsea è fatta: accordo raggiunto tra i club su una cifra per 38 mln + 2 di bonus, domani è prevista la chiusura dell’affare. L’offerta iniziale era di 35 mln, ma il Napoli è riuscito ad alzare il prezzo. Per il giocatore contratto monstre a 10 mln netti a stagione. Koulibaly non arriverà a Dimaro, il suo arrivo era previsto in serata”.