Come riporta il Mattino, ci sono ancora problemi nella trattativa che porterebbe Deulofeu a Napoli.

Lo spagnolo ha come priorità giocare la Champions League ma il tempo passa e potrebbe decidere di accettare le altre offerte a sua disposzione. Il bastone tra le ruote lo sta mettendo Ounas che non accetta le offerte dei club che se lo contendono e sta bloccando la trattativa per l’attaccante dell’Udinese.