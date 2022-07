TMW – Fitto colloquio Spalletti-Giuntoli a margine del primo allenamento a Dimaro: la foto

Come riportato poco fa dal portale tuttomercatoweb.com, al termine del primo allenamento del ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sono rimasti sul campo di allenamento di Carciato per un fitto colloquio.

Viste le tantissime voci che in questi giorni vedono gli azzurri al centro dell’attenzione per il mercato in entrata e in uscita, probabile che si sia parlato di affari e dei possibili innesti per rendere la rosa più competitiva possibile.

Di seguito la foto dalla Val di Sole: