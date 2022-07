La redazione di TMW fa il punto sulla prima giornata del Napoli a Dimaro-Folgarida. Nell’allenamento pomeridiano, il secondo della giornata, gli azzurri hanno svolto una partitella in famiglia, alla quale però non ha preso parte il neo acquisto Mathias Olivera. L’ex Getafe ha svolto lavoro differenziato per non affrettare i tempi di recupero dall’infortunio al ginocchio di metà giugno, e al termine della seduta è uscito dal campo con una vistosa fasciatura.