L’unica alternativa al Napoli è il ritorno in patria, a riferirlo è Sky Sport, che parla così del futuro di Dries Mertens:

“La priorità del belga è quella di restare in azzurro, anche a costo di tagliarsi l’ingaggio, ma se il club azzurro non dovesse chiamare più, non sono percorribili altre piste italiane ed estere se non quella di un ritorno a casa, all’Anversa, il club che più di tutti si è mosso per lui”.