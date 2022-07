Il Mattino – Olivera pronto per il ritiro. I test fisici hanno dato l’ok per allenamenti in gruppo

Nella giornata di ieri sono arrivati a Castel Volturno i due nuovi acquisti del Napoli, Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Il terzino dell’Uruguay si era infortunato l’11 giugno con la sua nazionale. Per valutare le attuali condizioni del ginocchio gli azzurri hanno aspettato il responso dei test fisici fatti ieri, per capire se il giocatore può svolgere i normali allenamenti in gruppo. I test sia fisici che atletici sono stati favorevoli al club azzurro. Il terzino è stato ritenuto pronto per il suo primo ritiro sotto la guida di mister Spalletti, dove potrà far vedere sia al tecnico che ai tifosi azzurri tutte le sue qualità.