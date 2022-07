Sky: “Koulibaly-Juve, operazione non facile per vari motivi. A lui piace il Barça, c’è anche il Chelsea: le ultime”

Il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha confermato in questi minuti a Sky Sport l’interesse della Juventus per Koulibaly, con l’agente Ramadani che oggi era a Milano per discutere con la dirigenza bianconera e capire la fattibilità dell’operazione, nonostante abbiano parlato anche di Milenkovic.

La Juve si sta preparando nel caso in cui Bayern Monaco o Chelsea arrivino alla richiesta per De Ligt, ma le operazioni che i torinesi hanno in mente in entrata non sono semplici. Koulibaly non è convinto al 100% di vestire un’altra maglia italiana; gli piacerebbe il Barcellona e lo vuole anche il Chelsea, ma bisognerà naturalmente capire se i bianconeri avanzeranno offerte. Il Napoli è abbastanza riluttante a cedere giocatori verso quella sponda di Torino, ci vorrebbe una firma di ADL per un trasferimento tale