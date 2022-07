TuttoSport – La Juve non molla la presa per Koulibaly: lo vuole Allegri

Allegri vorrebbe fortemente Kalidou Koulibaly a Torino.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport: “Per Massimiliano Allegri è “il” sostituto: Kalidou Koulibaly . Il dubbio, manco si pone. Dal punto di vista tecnico-tattico, di carisma, di esperienza, di lettura della partita, di buon esempio… Il dubbio non si pone neanche: KK è il giocatore ideale per sostituire, nel caso, Matthijs de Ligt . Anzi, per inciso: nella sua Juventus ideale lo avrebbe messo proprio accanto all’ olandese: metti mai, l’ anno prossimo, da svincolato. Ma certe pulsioni d’ addio in fase di manifestazione, da parte dell’ olandese, impongono di cambiare i progetti. E dunque: Koulibaly subito, se parte De Ligt”.

Il calciatore sembra essere intenzionato a rimanere a Napoli.