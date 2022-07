Gazzetta – Napoli vuole la permanenza di Mertens: la situazione

Napoli spera anche nella permanenza di Mertens.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Dries Mertens è sull’ Isola Azzurra e già solo a livello cromatico per i tifosi del

Napoli ci sono i margini per ipotizzare lo scenario che vorrebbero si realizzasse: la pace tra il belga ed Aurelio De Laurentiis. Il presidente è in arrivo dagli Stati Uniti ed un incontro con il capocannoniere della storia del club sarebbe d’ uopo, non fosse altro per evitare che questa storia d’ amore finisca senza nemmeno salutarsi. Scripta manent Già perché al momento Mertens ed il Napoli non si sono ancora detti addio ed allora tutti in città sperano che dopo il match di La Spezia le parti si siano semplicemente dette arrivederci”.

Come finirà questa storia?