Dall’Inghilterra: il Napoli piomba su un centrale del Southampton!

Come riportato da GIVEMESPORT, quotidiano online inglese, Roma e Napoli si sono mostrati interessati come potenziali corteggiatori per un centrale difensivo proveniente dalla Premier League. Il nome in questione sarebbe quello di Jan Bednarek, difensore polacco 26enne in forza al Southampton nella scorsa stagione. Come avrebbe sottolineato il giornalista di talkSPORT Alex Crook, il Southampton sarebbe disposto ad accettare una cifra intorno ai 15 milioni di euro per il calciatore. Nonostante il nazionale polacco abbia ancora tre anni a disposizione per il suo contratto, il Southampton sarebbe disposto a cederlo dopo l’acquisto di Armel Bella-Kotchap dal VfL Bochum. Il calciatore parrebbe essere entusiasta delle possibili destinazioni.

Le statistiche di Bednarek con il Southampton

Secondo WhoScored, il calciatore ha una media di 3 duelli aerei vinti a partita, uno dei più alti in Premier. Una media di 2,3 intercettazioni. Dunque una delle certezze difensive della squadra.