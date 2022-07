CorrSport – Via alla rivoluzione: così il Napoli risponde all’addio di Insigne

Il Napoli ha avviato una politica societaria dopo l’addio di Insigne.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport in tali termini: “E allora, da Lorenzo a Kvara: nessun paragone e nessun parallelismo, è davvero tutto ancora prematuro, però l’ arrivo della stellina georgiana al posto dell’ ormai ex capitano sintetizza perfettamente la nuova politica societaria. Ovvero: va via un giocatore di 31 anni con uno stipendio da 5 milioni di euro netti, e arriva un

ventunenne pieno di talento e speranze che guadagnerà molto meno della metà. Non fa una piega: era questo l’ obiettivo dichiarato dal club ed è questa la missione inaugurata con la cessione lampo di Manolas a dicembre 2021 (31 anni e 4,2 milioni di stipendio). Finanziariamente, insomma, è già nel pieno l’ adattamento al nuovo FFP dell’ Uefa: il costo della rosa, stipendi più ammortamenti, non potrà superare il 70% dei ricavi”.