Roberto De Zerbi è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Marsiglia. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il club militante in Ligue 1 avrebbe ormai raggiunto, salvo ripensamenti in extremis, l’accordo con il tecnico italiano. Tra i nomi fatti da De Zerbi alla dirigenza francese ci sarebbero Maxime Lopez e anche Dries Mertens, da oggi ufficialmente svincolato col Napoli.