Il Mattino – Mercato Napoli: doppio colpo dal Verona, cifra e dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che la società azzurra sia pronta a investire per un doppio colpo dal Verona: Barak–Casale. L’Hellas vorrebbe incassare subito 20mln di euro (quindi senza prestiti), ma il club partenopeo spera in uno sconto, considerando l’acquisto di entrambi. Per il centrale, infatti, i gialloblu chiedono 10 mln, però accetterebbero anche la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’operazione potrebbe concludersi intorno ai 30 mln di euro. Da valutare gli sviluppi a riguardo nelle prossime settimane