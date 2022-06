Calciomercato.it – L’agente di Koulibaly tratta col Chelsea

Come riportato da Calciomercato.it Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly si trova a Londra. Al momento quello del centrale senegalese sembra il primo nome sulla lista del Chelsea, che sembra pronto ad incontrare l’agente del calciatore attraverso Marina Granovskaia. il club di De Laurentiis non vorrebbe cedere il suo centrale, ma se proprio costretto il patron azzurro ha ribadito che non vuole venderlo alla Juve e vuole venderlo solamente all’estero, anche per questo sembra esserci per i bianconeri un prezzo di vendita che si aggira sugli 80 milioni. Al momento il presidente partenopeo aspetta, soprattutto per capire se i blues sono pronti a soddisfare le sue richieste economiche.