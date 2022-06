Toronto, Insigne: “Non è stato facile lasciare Napoli, voglio vincere e dimostrare sul campo il mio valore”

Le prime parole da nuovo giocatore del Toronto di Lorenzo Insigne, nella conferenza stampa di presentazione:

“Sono emozionato e ringrazio tutti per l’accoglienza che ho ricevuto sia io che la mia famiglia. Mi fa un po’ strano, non sono mai stato lontano da Napoli e lasciare la mia città è stata molto dura. Vengo qui per mia scelta e non per i soldi, voglio vincere tanto come ha fatto Giovinco che pure ha giocatori qui.

La città ha fatto un’ottima impressione alla mia famiglia, la scelta è stata fatta anche per mia moglie e per i miei figli. Ho parlato con Bradley, ci ho giocato contro qualche volta. Lui parla italiano e mi aiuterà, è un grande capitano e leader. Dopo 10 anni a Napoli sono abituato alle pressioni, voglio dimostrare sul campo il mio valore”.