Il Mattino – Politano al Valencia, c’è una svolta: le ultime sull’accordo

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Matteo Politano.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che la trattativa tra l’attaccante e il Valencia di Gattuso abbia avuto un punto di svolta. Ieri, infatti, c’è stato il blitz dell’agente del giocatore, Mario Giuffredi, nella città spagnola.

Il club partenopeo chiede 20mln di euro per il calciatore ma, per il momento, la società spagnola gliene ha proposti 13. Via libera alla trattativa, a patto che il Valencia aumenti le cifre della proposta.