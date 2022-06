Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Wazobia.FM riguardo al brutto infortunio rimediato contro l’Inter il 21 novembre scorso:

“L’Infortunio alla testa? È stato terrificante, un’esperienza pre-morte. Fortunatamente quando mi sono rialzato ho capito che la situazione era gestibile. Dopo quello scontro non riuscivo nemmeno a mangiare e per diverse notti non ho dormito. Adesso mi ritrovo con 18 viti in faccia ma sono un leone e resisto“.