Gazzetta – Koulibaly non chiude al rinnovo: ADL è stato chiaro

Kalidou Koulibay non ha chiuso al rinnovo con il Napoli, anzi.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la questione in maniera dettagliata: il Napoli gli ha proposto un rinnovo a cifre più basse e per più anni, adesso spetterà al difensore riflettere e prendere la decisione per lui migliore. Per ora non è da escludere anche la seconda ipotesi, per la quale il difensore rimarrebbe a scadenza fino a giugno 2023 con il rischio di perderlo, come è già accaduto per Insigne, a parametro zero. Sarà decisiva la volontà del calciatore e nelle prossime settimane dovrà essere presa una decisione in qualsiasi direzione.