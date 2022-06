CorrSport – Osimhen diventa il desiderio di tutti: il Napoli ha le idee chiare

Victor Osimhen ha diversi estimatori sparsi per l’Europa, ma nessuno ha affondato il colpo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, inoltre, il Napoli ha le idee chiare sul suo futuro e sulla richiesta necessaria per valutarne la cessione: “In tanti lo vogliono, cioè lo vorrebbero, ma il fatto è che la collocazione di Victor Osimhen nel mercato internazionale sembra ogni giorno più vicina a una di quelle storie Instagram che della sua vita di ventitreenne figlio dei tempi sono una costante: un elemento virtuale. Le cose stanno pressappoco così: il Napoli non lo ritiene incedibile, lo valuta 110 milioni di euro e non ascolta proposte inferiori ai 100 milioni, ma finora, eccezion fatta per un operativo Newcastle, i suoi illustri estimatori si sono fermati alla raccolta di

info”.

Non si scenderà sotto i 100 milioni.