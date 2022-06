Dries Mertens vuole rimanere a Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il calciatore belga avrebbe ricevuto anche due offerte per lasciare la città partenopea: al momento si sarebbero fatte avanti Anversa e Bali per Ciro, oltre alla preferenza del Valencia di Gattuso per il calciatore. Il calciatore al momento vuole provare a tutti i costi a vedere quali possano essere i margini di permanenza con la maglia azzurra.