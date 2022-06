Retroscena Gazzetta, torna in auge Nandez: un giovanissimo in prestito per convincere il Cagliari?

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Cagliari, impegnato in una difficile ristrutturazione della rosa a seguito della retrocessione in Serie B, avrebbe chiesto al Napoli informazioni Alessandro Zanoli.

Il quotidiano milanese scrive così del possibile affare coi sardi: “Giuntoli sta acquisendo informazioni utili sugli innesti del futuro e nel corso di una chiacchierata con il Cagliari, tanto per raccontarne una, ha rispolverato il vecchio pallino uruguaiano di nome Nandez, 26 anni, e di contro ha ricevuto la richiesta Zanoli, che partità però in ritiro per Dimaro prima che la società possa prendere qualsiasi decisione sulla sua partenza in prestito”.