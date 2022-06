Politano-Valencia, ecco la prima offerta del club di Gattuso: i dettagli

Nelle ultime settimane si è parlato dell’interesse da parte del Valencia nei confronti di Matteo Politano. L’ala destra del Napoli piace molto al nuovo tecnico degli spagnoli, Gennaro Gattuso, che l’ha allenato già quando allenava il club partenopeo. Allo stesso tempo, il calciatore vorrebbe cambiare aria, visto il poco minutaggio concessogli da Luciano Spalletti.

Secondo Repubblica.it, sarebbe arrivata anche la prima offerta del Valencia. Il club spagnolo ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus, ma gli azzurri ne chiedono almeno 18. Per ora i club sono lontani da un accordo, però entrambi vogliono chiudere l’affare. Infatti il Napoli sta aspettando la vendita di Politano per dare il via libera all’affare per Deulofeu con l’Udinese.