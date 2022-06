CorrSport – Anche il Napoli si aggiunge alla lista delle pretendenti per Acerbi

L’affermazione a grandi livelli con la Lazio culminata con la convocazione in pianta stabile in Nazionale, ma destini che potrebbero clamorosamente separarsi in virtù della spaccatura coi tifosi. Francesco Acerbi è vicino all’addio ai colori biancocelesti, con l’ex Milan che fa gola a diversi club di Serie A.

In pole ci sono proprio i rossoneri, per un ritorno che sarebbe clamoroso, ma negli ultimi giorni avrebbe preso quota anche l’ipotesi Napoli. Il centrale della Nazionale, dopo una stagione complicata dalla contestazione e dal silenzio assordante del club, avrebbe chiesto la cessione e i suoi agenti sono da tempo al lavoro per cercargli una nuova sistemazione. L’opportunità è ghiotta per le Big di A a caccia di un difensore, Juve e Inter incluse.