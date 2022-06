GdS – Napoli, tanti cambiamenti a centrocampo! Questi tutti i candidati

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli lavora sul fronte mercato per regalare a Spalletti i rinforzi giusti in vista della prossima stagione. E uno dei reparti che verrà sicuramente ritoccato è il centrocampo, viste anche le sirene valenciane per Demme e il sempre più possibile addio di Fabian Ruiz. Il d.s. Cristiano Giuntoli cerca una pedina che conosca già la Serie A, e in quest’ottica si inserisce alla perfezione Nahitan Nandez; che sicuramente non resterà in B con il Cagliari. Inoltre, in casa Napoli sarebbe tornato di moda anche il nome di Jordan Veretout. Il francese è in uscita dalla Roma e il suo nuovo agente, Kevin Benhaim, è alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito che gradirebbe la destinazione partenopea. Da non escludere, poi, le pista che portano a Tameze del Verona e Thorsby della Sampdoria.