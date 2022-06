Koulibaly a BBC Africa: “Anche se alcuni ragazzi andranno via la società saprà come competere”

Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di BBC Africa, in cui ha parlato del suo rapporto con Napoli città. Nell’intervista il senegalese ha parlato anche del suo rapporto con i tifosi e di come la società troverà il modo per competere per lo scudetto. Di seguito un estratto delle sue parole: “I tifosi napoletani provano grande amore, in città mi sento molto amato e i tifosi mi apprezzano molto. Non sono felice al 100% perché abbiamo lottato per lo scudetto senza riuscire a vincerlo, questo mi fa rabbia. Potevamo fare molto meglio ma siamo contenti di aver centrato la Champions. In estate perderemo vari giocatori e ci saranno dei cambiamenti ma la società saprà trovare il modo per rimanere competitiva per lo Scudetto”.