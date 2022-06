Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte. Queste le sue parole: “Ero presente al momento delle perquisizioni della Guardia di Finanza, ne avevo il diritto. De Laurentiis attualmente non è in Italia ma la società è assolutamente serena, anche perché la vicenda è stata trattata in sede di giustizia sportiva e ci ha dato un esito favorevole in due circostanze. Sono ipotesi di reato che sono collegate alla possibilità che alcune poste in particolare quelle relative all’acquisto di Osimhen e dei 4 calciatori non sarebbero corrette nei valori perché l’operazione sarebbe in ipotesi almeno in parte non reale, oggettivamente inesistente”.

“Non credo che il presidente e i giocatori saranno ascoltati, si tratta di questioni documentali che non si risolvono in un mese o in un paio di mesi. Le indagini della magistratura sportiva sono autonome rispetto a quelle della magistratura ordinaria, quindi i tempi dipendono dalla polizia giudiziaria e dal magistrato che vuole valutare le cose. Direi che la vicenda durerà minimo sei mesi. Al di là del procedimento a carico dei vertici del Lille, questa era l’unica novità. Speriamo che termini nello stesso modo del giudizio sportivo”.