GdS – De Laurentiis indagato per falso in bilancio! Centra l’affare Osimhen

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’indagine per falso in bilancio contro Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano il patron azzurro è nel registro degli indagati con l’ipotesi di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen. La vicenda del passaggio del nigeriano al club azzurro è da tempo sul taccuino della procura federale, anche se di recente la giustizia sportiva ha assolto tutti. Adesso però è stata la Guardia di Finanza a sequestrare le carte relative alla compravendita del calciatore. L’ affare Osimhen comprendeva anche Karnezis ed i giovani Manzi, Palmieri e Liguori, i cui valori hanno già subito valutazione da parte della procura federale. Adesso però, l’accusa per De Laurentiis ed i membri del CdA del club è di falso in bilancio con la Guardia di Finanza che ha effettuato perquisizioni a Castel Volturno, Roma e in Francia.