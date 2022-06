Repubblica – Politano al Valencia: definita la formula per chiudere l’affare

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Matteo Politano.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante sia prossimo a lasciare il club partenopeo per raggiungere una società spagnola, il Valencia. In questi giorni, è in corso una trattativa tra le parti, la quale è stata confermata dallo stesso giocatore. Non è un caso la sua battuta “Mi piace la paella”.

Per il momento, c’è distanza economica tra offerta e domanda, sebbene la formula dell’affare sia stata concordata. Da valutare eventuali sviluppi a riguardo.