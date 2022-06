Il Napoli, come riportato dall’edizione online de La Repubblica, sta trattando con Kalidou Koulibaly per il rinnovo. Il difensore senegalese, come riporta il quotidiano, interessa anche alla Juventus che non molla la presa. Il Napoli chiede per il difensore 40 milioni di euro, ma è proprio Koulibaly, legato alla piazza, a rifiutare la destinazione piemontese.