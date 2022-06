La Repubblica – C’è ancora distanza tra il Napoli e Mertens: cosa sta accadendo

Dries Mertens non ha ancora sciolto le sue riserve sul futuro a Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui l’attaccante belga potrebbe ancora rimanere a Napoli. Secondo il quotidiano, infatti, la distanza tra la richiesta del belga e l’offerta del Napoli è di circa un milione di euro: l’entourage del belga chiede 2,5 milioni a stagione, mentre la società partenopea non si è spinta oltre 1,5 milione annuo. Non è tuttavia nulla di deciso e le parti potrebbero riaggiornarsi per venirsi incontro e procedere verso un rinnovo che è ancora un forte rebus. Dries dal Belgio aveva fatto capire che le strade dovessero dividersi, ma ad oggi non c’è una netta chiusura.