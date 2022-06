Il Mattino – Mercato Napoli: tre giocatori vogliono andar via, le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la società partenopea potrebbe perdere tre giocatori, i quali avrebbero mostrato malcontento nel restare in maglia azzurra.

Si tratta di Matteo Politano, Fabian Ruiz e Diego Demme. L’accattante ha espresso chiaramente la sua volontà di voler cambiare aria, per provare una nuova esperienza. Dal canto loro, anche i due centrocampisti sembrerebbero non voler restare.

Facendo i conti: Politano andrebbe via a 20 mln di euro, Fabian a 40 e Demme a 10/15. In totale, il Napoli potrebbe incassare circa 80mln da investire per cercare delle alternative.