Il Mattino – Fabian Ruiz vuole andar via: ha detto no al rinnovo

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Fabian Ruiz.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il centrocampista spagnolo abbia rifiutato il rinnovo con il club azzurro, in scadenza a giugno 2023. Così facendo, la società rischierebbe di perderlo a zero alla fine della prossima stagione.

Per questa ragione, nel caso in cui le cose non dovessero cambiare, il presidente De Laurentiis spingerà per venderlo già quest’estate, in modo da scongiurare l’ipotesi sopracitata.